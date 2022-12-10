Агент спортивного обозревателя Гранта Валя рассказал подробности его смерти

CentralAsia (CA) - Американский спортивный обозреватель Грант Валь, похоже, испытал какой-то острый стресс во время четвертьфинального матча между Аргентиной и Нидерландами, когда две команды начали играть в дополнительное время. Об этом пишет www.cbsnews.com со ссылкой на его агента Тима Скэнлана.

По словам Скэнлана, на место происшествия были вызваны медики, но они не смогли его реанимировать. Его доставили в ближайшую больницу.

Сам Грант Валь рассказывал о своем здоровье в подкасте в четверг. По его словам, он заболел бронхитом во время освещения чемпионата мира по футболу.

«У нас было два выходных здесь без игр. Семнадцать дней игр подряд, и мое тело, я думаю, говорило мне: «Чувак, ты недостаточно спишь», и восстало против меня. Так что на этой неделе у меня был бронхит. Я дважды был в медицинском центре в поликлинике. Сегодня мне лучше. Я отменил все, что у меня было в этот четверг, и вздремнул. Я чувствую себя немного лучше», - рассказал он.

По словам Скэнлана, у Валя был «агрессивный график» в Катаре.

Грант Валь был корреспондентом CBS Sports и писал для нескольких изданий.