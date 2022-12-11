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Группа АRD признана лучшим финансовым сервисом в Монголии в 2022 году по версии журнала Global Banking & Finance Review

CentralAsia (MNG) -  Премии и призы Global Banking & Finance Awards ежегодно присуждаются инновационным, передовым компаниям, обеспечивающим продолжительное развитие, с учетом их стратегии и достижений. Жюри, состоящее из команды исследователей, редактора и издателя, изучает претендентов на премию, согласно установленным критериям и выбирает победителя.

Журнал Global Banking & Finance Review является электронным и печатным журналом, учрежденным в Великобритании. Журнал с 2010 года предоставляет независимую информацию о финансовом мире: банкинг, инструменты для трейдеров, фонды, корпоративное управление, финансирование проектов, слияния и поглощения, налоги и бухучет, инвестиции, корпоративная социальная ответственность и другие актуальные темы.

Награды развились и расширились, чтобы включать награды в области иностранной валюты, банковского дела, страхования, хедж-фондов, пенсионных фондов, соответствия, корпоративного управления, управления капиталом, исламских финансов, биржевых фондов, проектного финансирования, бинарных опционов, технологий, корпоративной социальной ответственности, и другие относительные области.

Финансовая Группа АRD признана лучшим финансовым сервисом в Монголии в 2022 году по версии журнала Global Banking & Finance Review.

Финансовая Группа АRD - это диверсифицированная финансовая холдинговая компания, цель которой – увеличение акционерного капитала путем инвестирования и развития ведущих финансовых и технологических компаний.

В ее инвестиционный портфель входят такие компании, как:

  • Ard Insurance (Страхование),
  • Ard Credit НБФУ,
  • Ard Securities (Брокер),
  • Ard Life (Пенсионный Фонд),
  • Ard Assets (ссудосберегательная объединение),
  • Ard Management,
  • TenGer Systems, (IT)
  • Mongol Post (Монгольская Почта),
  • GoPay,
  • Nomyn Hishig,
  • CryptoNation (Криптовалютный Фонд),
  • Криптовалютная биржа Монголии (Trade.mn)
  • MEC Партнерс (ArdShop.mn).

Ard App, Ard Digital Banking, GoPay и ArdCoin являются запатентованными цифровыми продуктами, основанными на искусственном интеллекте и технологии блокчейна.

Публичные компании в инвестиционном портфеле АRD:

  • MSE: AARD (0262) Финансовая группа Ард
  • MSE: MNP (05412) Монгольская Почта
  • MSE: AIC (05480) и Страхование
  • MSE: ADB (05509) Ard Credit НБФУ
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