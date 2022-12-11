CentralAsia (MNG) - Премии и призы Global Banking & Finance Awards ежегодно присуждаются инновационным, передовым компаниям, обеспечивающим продолжительное развитие, с учетом их стратегии и достижений. Жюри, состоящее из команды исследователей, редактора и издателя, изучает претендентов на премию, согласно установленным критериям и выбирает победителя.
Журнал Global Banking & Finance Review является электронным и печатным журналом, учрежденным в Великобритании. Журнал с 2010 года предоставляет независимую информацию о финансовом мире: банкинг, инструменты для трейдеров, фонды, корпоративное управление, финансирование проектов, слияния и поглощения, налоги и бухучет, инвестиции, корпоративная социальная ответственность и другие актуальные темы.
Награды развились и расширились, чтобы включать награды в области иностранной валюты, банковского дела, страхования, хедж-фондов, пенсионных фондов, соответствия, корпоративного управления, управления капиталом, исламских финансов, биржевых фондов, проектного финансирования, бинарных опционов, технологий, корпоративной социальной ответственности, и другие относительные области.
Финансовая Группа АRD признана лучшим финансовым сервисом в Монголии в 2022 году по версии журнала Global Banking & Finance Review.
Финансовая Группа АRD - это диверсифицированная финансовая холдинговая компания, цель которой – увеличение акционерного капитала путем инвестирования и развития ведущих финансовых и технологических компаний.
В ее инвестиционный портфель входят такие компании, как:
- Ard Insurance (Страхование),
- Ard Credit НБФУ,
- Ard Securities (Брокер),
- Ard Life (Пенсионный Фонд),
- Ard Assets (ссудосберегательная объединение),
- Ard Management,
- TenGer Systems, (IT)
- Mongol Post (Монгольская Почта),
- GoPay,
- Nomyn Hishig,
- CryptoNation (Криптовалютный Фонд),
- Криптовалютная биржа Монголии (Trade.mn)
- MEC Партнерс (ArdShop.mn).
Ard App, Ard Digital Banking, GoPay и ArdCoin являются запатентованными цифровыми продуктами, основанными на искусственном интеллекте и технологии блокчейна.
Публичные компании в инвестиционном портфеле АRD:
- MSE: AARD (0262) Финансовая группа Ард
- MSE: MNP (05412) Монгольская Почта
- MSE: AIC (05480) и Страхование
- MSE: ADB (05509) Ard Credit НБФУ