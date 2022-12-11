Группа АRD признана лучшим финансовым сервисом в Монголии в 2022 году по версии журнала Global Banking & Finance Review

CentralAsia (MNG) - Премии и призы Global Banking & Finance Awards ежегодно присуждаются инновационным, передовым компаниям, обеспечивающим продолжительное развитие, с учетом их стратегии и достижений. Жюри, состоящее из команды исследователей, редактора и издателя, изучает претендентов на премию, согласно установленным критериям и выбирает победителя.

Журнал Global Banking & Finance Review является электронным и печатным журналом, учрежденным в Великобритании. Журнал с 2010 года предоставляет независимую информацию о финансовом мире: банкинг, инструменты для трейдеров, фонды, корпоративное управление, финансирование проектов, слияния и поглощения, налоги и бухучет, инвестиции, корпоративная социальная ответственность и другие актуальные темы.

Награды развились и расширились, чтобы включать награды в области иностранной валюты, банковского дела, страхования, хедж-фондов, пенсионных фондов, соответствия, корпоративного управления, управления капиталом, исламских финансов, биржевых фондов, проектного финансирования, бинарных опционов, технологий, корпоративной социальной ответственности, и другие относительные области.

Финансовая Группа АRD признана лучшим финансовым сервисом в Монголии в 2022 году по версии журнала Global Banking & Finance Review.

Финансовая Группа АRD - это диверсифицированная финансовая холдинговая компания, цель которой – увеличение акционерного капитала путем инвестирования и развития ведущих финансовых и технологических компаний.

В ее инвестиционный портфель входят такие компании, как:

Ard Insurance (Страхование),

Ard Credit НБФУ,

Ard Securities (Брокер),

Ard Life (Пенсионный Фонд),

Ard Assets (ссудосберегательная объединение),

Ard Management,

TenGer Systems, (IT)

Mongol Post (Монгольская Почта),

GoPay,

Nomyn Hishig,

CryptoNation (Криптовалютный Фонд),

Криптовалютная биржа Монголии (Trade.mn)

MEC Партнерс (ArdShop.mn).

Ard App, Ard Digital Banking, GoPay и ArdCoin являются запатентованными цифровыми продуктами, основанными на искусственном интеллекте и технологии блокчейна.

Публичные компании в инвестиционном портфеле АRD:

MSE: AARD (0262) Финансовая группа Ард

MSE: MNP (05412) Монгольская Почта

MSE: AIC (05480) и Страхование

MSE: ADB (05509) Ard Credit НБФУ

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения