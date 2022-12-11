Правительство Монголии предлагает больше уступок в расследовании угольной мафии, которая, как утверждается, присвоила миллиарды

// Munh-Orgil Munh-Erdene

CentralAsia (MNG) - Шестой день монгольских уличных протестов против «угольной мафии», группы государственных чиновников и руководителей, которые, по-видимому, ограбили государственный кошелек на миллиарды долларов, также принес новые уступки со стороны правительства в плане расследования дела.

Когда 9 декабря протестующие снова собрались перед Дворцом правительства в Улан-Баторе, чтобы потребовать привлечения к ответственности, правительство объявило, что начнет проводить ежедневные брифинги по скандалу с кражей угля. Тем временем секретариат Кабинета министров заявил, что девять контрактов, связанных с государственной горнодобывающей компанией Erdenes Tavan Tolgoi (ETT), которая стоит за этим делом, будут рассекречены и обнародованы. Впредь правительство не будет заключать какие-либо непубличные соглашения об экспортных продажах угля, пообещали чиновники. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (НКИ) будет прекращено.

Секретариат также объявил, что парламент сформирует временный комитет для расследования дела о краже угля.

В заявлениях секретариата также упоминались утверждения о том, что протесты, которые 8 декабря привели к перекрытию транспортных потоков в центре Улан-Батора, были спровоцированы политическими и бизнес-группами, причастными к угольной мафии. «Правительство продолжит борьбу с этими группировками», — заявили в секретариате.

Большинство из тех, кто будет расследован в отношении похищенного угля и связанных с ним доходов от экспорта угля в Китай, являются монгольскими таможенниками. Среди этих чиновников — Асралт Батболд, начальник Главного таможенного управления, который вскоре после признания обвинений подал в отставку со своего поста.

Неясно, связаны ли какие-либо из девяти контрактов, датированных с 2019 по 2022 год, с какой-либо из компаний, связанных с ETT, с точки зрения отсутствия денег на уголь и экспорт угля. Тем не менее, эти контракты будут переданы Госконтролю для дальнейшего расследования, а вопросы конфликта интересов будут проверены и переданы временной парламентской комиссии.

Контракты были подписаны на основании рекомендаций в июне 2019 года Совета национальной безопасности (СНБ), в который вошли бывший президент Баттулга Халтмаа, спикер парламента Занданшатар Гомбожав и бывший премьер-министр, а нынешний президент Хурэлсух Ухнаа.

Одним из шокирующих открытий является то, что бывший депутат Энхболд Лувсан поднимал в парламенте дело о краже угля еще в 2018 году.

8 декабря Энхболд подробно рассказал об этой драмой местному телеканалу TV8. Он сказал, что впервые обнаружил информацию, когда пытался помочь бывшему таможеннику избежать тюремного заключения. Этот разоблачитель таможни был в конечном итоге приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за попытку предать огласке угольный скандал.

Энхболд рассказал, что, когда он поднял этот вопрос в парламенте четыре года назад, он столкнулся с оппозицией внутри своей собственной партии, Монгольской народной партии (МНП).

Одно из установленных утверждений по этому делу состоит в том, что когда в 2010-2011 годах пропало 379 000 тонн угля, инспекторы в то время установили, что 3 758 угольных самосвалов были зарегистрированы как «порожние» на таможне.

Энхболд также рассказал, как, когда он был депутатом в 2016 году и членом постоянной парламентской комиссии по вопросам юстиции в 2017 году, он спросил генпрокурора о заявленной краже угля, но генпрокурор ответил: «Это [дело] закрыто в связи с истечением срока исковой давности».

Министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ рассказал о некоторых деталях кражи угля и о том, как правоохранительные органы будут проводить расследование. По словам Нямбаатара, срок давности будет отменен во всех случаях, связанных с кражей угля, а следователи в первую очередь рассмотрят расхождения между данными местной и зарубежной таможни.

автор: Ананд Төмөртогоо

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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