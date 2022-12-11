Китай и Монголия стремятся остановить распространение общей пустыни, — South China Morning Post

CentralAsia (MNG) - Китай и Монголия стремятся остановить распространение общей пустыни, которая угрожает горнодобывающей промышленности и сельскому хозяйству с обеих сторон.

Поскольку засушливые земли расширяются, а песчаные бури угрожают поглотить китайские города, соседи объединятся для исследований и совместного развертывания передовых технологий для спасения почвы.

Подавляющее большинство обширных пастбищ Монголии уязвимы для опустынивания, и усугубление проблемы имеет далеко идущие последствия для средств к существованию и экономики обеих сторон.

Китай и Монголия намерены возобновить совместные усилия, чтобы остановить распространение опасного опустынивания, которое представляет растущую угрозу для горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства с обеих сторон.

По данным министерства иностранных дел Китая, в конце ноября президент Си Цзиньпин сказал своему монгольскому коллеге Хурэлсуху Ухнаа, что Китай готов обсудить создание «центра сотрудничества» по борьбе с опустыниванием.

С этой целью обе стороны подписали «документ о сотрудничестве», говорится на сайте министерства.

Распространение засушливых земель на монгольской стороне вызвано сочетанием экологических и антропогенных факторов, и большая часть ее обширных пастбищ уязвима из-за повышения температуры и уменьшения количества осадков в результате изменения климата.

Соглашения о сотрудничестве отражают то, как соседние страны будут работать вместе для восстановления деградировавших пастбищ и увеличения лесного покрова, сообщил изданию советник президента Монголии по внешней политике Одбаяр Эрдэнэцогт.

Обе стороны также объединятся в исследованиях и внедрении «инновационных технологий» для предотвращения эрозии почвы, заявил в среду Одбаяр.

По его словам, их центр сотрудничества предложит «профессиональную и методологическую помощь» в выборе деревьев и других растений, которые лучше всего подходят для деградированных пастбищ или земель, подверженных риску опустынивания.

Сотрудничество, вероятно, приведет к созданию нового лесного покрова в Монголии, и работы начнутся как можно скорее, сказал Батшугар Энхбаяр, монгольский законодатель.

Распространение пустынь наносит ущерб сельскому хозяйству, разрушая верхний слой почвы, который является ключевым для посадки, сказал Ма Цзюнь, директор-основатель Института общественных и экологических дел, неправительственной правозащитной группы в Китае. Ма добавил, что чрезмерное земледелие и чрезмерный выпас скота также частично виноваты в опустынивании.

Поврежденные земли, в свою очередь, дают мало травы для скота, оставляя животных неподготовленными к экстремальным холодам, которые случаются все чаще, говорится в отчете Международного валютного фонда за 2019 год.

Неконтролируемая добыча может привести к эрозии и загрязнению почвы. По словам Ма, из-за перерасхода грунтовых и поверхностных вод могут высохнуть целые озера и остаться слой щелочной пыли. И, в свою очередь, некоторые изменения в водоснабжении нарушают добычу полезных ископаемых.

Две страны сталкиваются с расширяющейся пустыней на монгольской стороне, где изменение климата и добыча полезных ископаемых виноваты в высыхании обширных участков земли к северу от китайской границы. Пыльные и песчаные бури из пустынь еще больше усложняют добычу полезных ископаемых и затрудняют работу фермы. Некоторые штормы уносят пыль в Пекин, Южную Корею и дальше на восток.

Согласно одному исследованию Китайской метеорологической ассоциации, количество песчаных бурь уменьшилось за последние четыре десятилетия, но пара в марте 2021 года вновь вызвала опасения. Другим признаком более сухого климата является лесной пожар, начавшийся в России пять лет назад и охвативший около 600 метров вдоль китайско-российской границы.

«Степень опустынивания усилилась из-за хронического повышения температуры, а также быстрого роста добычи полезных ископаемых и выпаса скота в Монголии», — сказал Сюй Тяньчэнь, экономист по Китаю из Economist Intelligence Unit в Пекине. «Расширение пустынь в Монголии приведет к дальнейшей эрозии земель, которые в противном случае были бы доступны для городского развития и сельского хозяйства».

В Китае обширный северо-центральный регион Внутренней Монголии к югу от монгольской границы имеет около 61 миллиона гектаров (150 миллионов акров) пустынных земель, сообщило официальное Синьхуа в 2021 году.

Облесение — преобразование заброшенных и деградировавших сельскохозяйственных угодий в леса — увеличило покрытие Внутренней Монголии деревьями до 23 процентов, а покрытие пастбищ — до 45 процентов, сообщает Синьхуа. Выпас скота также запрещен примерно на 27 миллионах гектаров.

По словам Сюй, усилия по лесовосстановлению, продолжавшиеся около 40 лет, наряду с ограничением выпаса скота, позволили контролировать опустынивание на китайской стороне.

Но в Монголии 76,8% земель «подвержены опустыниванию» по естественным причинам, «безответственной добыче полезных ископаемых» и «неправильному использованию пастбищ», согласно исследованию Международного журнала экологических исследований и общественного здравоохранения 2020 года.

Исследование выявило деградацию земель из-за увеличения поголовья скота и указало на «природно-климатические» факторы и «значительное» увеличение площади деградированных земель с 2010 года.

«Можно с уверенностью сказать, что глобальное потепление повлияло на Монголию в последние годы», — сказал Энхбаяр, сославшись на более «засушливые» условия в стране. Монголия уже считает существовавшую ранее пустыню Гоби площадью 1,3 миллиона квадратных километров (500 000 квадратных миль) как треть своей суши.

Выпасом овец, коз и другого домашнего скота занимается каждый четвертый монгол. Во Внутренней Монголии животноводство составляет 46% всех сельскохозяйственных и ресурсодобывающих отраслей, на долю которых приходится около 11% экономики региона.

Правительство Монголии начало пресекать кустарную добычу полезных ископаемых, также известную как «добыча ниндзя», примерно в 2010 году из-за причиняемого ею ущерба окружающей среде. Теперь стране нужна «устойчивая добыча полезных ископаемых», чтобы поддерживать работу основной отрасли без ущерба для окружающей среды, сказал Батшугар Энхбаяр.

Шахты Монголии — источник угля, меди и золота для большинства ведущих мировых горнодобывающих компаний — составляют четверть ее валового внутреннего продукта.

Другие отрасли, в том числе обрабатывающая промышленность, будут избегать вновь образовавшихся пустынь из-за затрат на их работу, сказал Чжао Сицзюнь, заместитель декана Школы финансов Университета Жэньминь в Пекине.

«Опустынивание затрудняет использование почвы для чего-либо, в том числе для заводов», — сказал Чжао. «Там дороже строить и перевозить еду, воду и так далее».

Китайский премьер Ли Кэцян сказал монгольскому чиновнику в октябре 2021 года, что он надеется сделать больше вместе для сдерживания опустынивания, сообщило тогда Синьхуа.

Аналитики говорят, что степень поврежденности земель в Монголии и нехватка ресурсов в относительно небольшой бедной стране, возможно, препятствовали любым усилиям по выполнению обещания на 2021 год.

«Они больше ограничены ресурсами, и у них действительно много добычи», — сказал Ма.

Китай может предложить Монголии технические знания и проектное финансирование для борьбы с опустыниванием, сказал Сюй, добавив, что ему следует рассмотреть возможность инвестиций, которые снижают воздействие на окружающую среду или способствуют развитию других отраслей, помимо выпаса скота и добычи полезных ископаемых.

По словам Чжао, китайские официальные лица должны поделиться с Монголией собственным опытом, накопленным десятилетиями. Он отметил, что у Китая есть опыт посадки деревьев, как он оставил участки сельскохозяйственных угодий под паром на 20 с лишним лет, чтобы избежать истощения почвы, и как он переселил людей, живущих в формирующихся пустынях.

В 2021 году Монголия начала национальную программу по посадке 1 миллиарда деревьев к 2030 году для борьбы с вырубкой лесов и изменением климата.

«В последние десятилетия Китай добился прогресса, хотя в основном в пределах своих границ», — сказал Сюй. «Усилия с монгольской стороны были ограничены масштабами и серьезностью деградации земель, что представляет собой серьезную проблему и требует многостороннего сотрудничества».

автор: Ральф Дженнингс. Он присоединился к отделу политической экономии в качестве старшего репортера в августе 2022 года, работая фрилансером с 2011 года.

перевод: Татар С.Майдар

источник: South China Morning Post

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