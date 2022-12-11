CentralAsia (KZ) - В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает orda.kz со ссылкой на «Казгидромет».

Туман, усиление ветра и метель ожидается на севере, юге и юго-востоке страны.

11 декабря ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области — порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с

В Мангистауской области — ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с.

На севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с.

11-13 декабря на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах низовая метель. Ветер северо-восточный на севере области, в горных районах 15-20 м/с.

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