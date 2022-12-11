экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вице-президента Европарламента отстранили от должности на время расследования о коррупции

CentralAsia (CA) -  В свете продолжающихся судебных расследований, проводимых бельгийскими властями, приостановлены все полномочия Евы Кайли в качестве вице-президента Европейского парламента. Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на пресс-секретаря президента Европалаты.

Ева Кайли и еще четыре политика были задержаны в рамках расследования дела о коррупции, связанного с попыткой одного из государств Персидского залива «купить» влияние в Европарламенте.

Бывший депутат Европарламента Антонио Панцери, один из арестованных в ходе расследования в Брюсселе, подозревается в коррупции и отмывании денег. Его семья также арестована. В обвинительном акте фигурирует отпуск для семьи Панцери стоимостью 100 000 евро.

«Мешки с банкнотами» были обнаружены в ходе обысков судебной полицией в доме Евы Кайли, которая сейчас находится под арестом. Газета L'Echo пишет, что отца Кайли также арестовали.

В пятницу прокуратура Брюсселя начала расследование по подозрению в коррупции в Европалате. Ходят разговоры о предполагаемом взяточничестве с целью повлиять на решения по Катару.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com