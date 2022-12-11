Вице-президента Европарламента отстранили от должности на время расследования о коррупции

CentralAsia (CA) - В свете продолжающихся судебных расследований, проводимых бельгийскими властями, приостановлены все полномочия Евы Кайли в качестве вице-президента Европейского парламента. Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на пресс-секретаря президента Европалаты.

Ева Кайли и еще четыре политика были задержаны в рамках расследования дела о коррупции, связанного с попыткой одного из государств Персидского залива «купить» влияние в Европарламенте.

Бывший депутат Европарламента Антонио Панцери, один из арестованных в ходе расследования в Брюсселе, подозревается в коррупции и отмывании денег. Его семья также арестована. В обвинительном акте фигурирует отпуск для семьи Панцери стоимостью 100 000 евро.

«Мешки с банкнотами» были обнаружены в ходе обысков судебной полицией в доме Евы Кайли, которая сейчас находится под арестом. Газета L'Echo пишет, что отца Кайли также арестовали.

В пятницу прокуратура Брюсселя начала расследование по подозрению в коррупции в Европалате. Ходят разговоры о предполагаемом взяточничестве с целью повлиять на решения по Катару.