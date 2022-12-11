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Новый президент Перу сформировала кабинет на фоне протестов

CentralAsia (CA) -  Новый президент Перу Дина Болуарте сформировала свой кабинет после отстранения от должности бывшего президента Педро Кастильо, что вызвало протесты.

Как пишет Al Jazeera, в субботу Болуарте назначила бывшего заместителя министра финансов Алекса Контрераса министром экономики, а инженера-химика Оскара Веру – министром энергетики и шахт.

Она также назначила бывшего государственного прокурора Педро Ангуло премьер-министром, а дипломата Ану Сесилию Сервантес – министром иностранных дел.

Болуарте была экстренно приведена к присяге в качестве первой женщины-президента Перу в среду, через несколько часов после того, как Кастильо, который столкнулся с серией коррупционных расследований в отношении себя и своей семьи, был снят Конгрессом в результате голосования по импичменту.

Педро Кастильо попытался воспрепятствовать этому голосованию — третьему против него с тех пор, как он вступил в должность 18 месяцев назад, — попытавшись распустить законодательный орган и объявив, что будет править декретом. Но депутаты все равно проголосовали за его увольнение.

Сотни людей прошли маршем по улицам столицы Лимы в пятницу второй день, требуя освобождения Кастильо. В четверг полиция применила слезоточивый газ и столкнулась с сотнями его сторонников.

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