экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро

CentralAsia (CA) -  Совет Евросоюза одобрил пакет законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро. Об этом сообщается в опубликованном коммюнике.

Предложение будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

Министр финансов Чехии Збынек Станюра, председательствующий в Совете ЕС, сказал, что Украина может рассчитывать на ЕС.

«Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами», - добавил он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com