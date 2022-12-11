Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро

CentralAsia (CA) - Совет Евросоюза одобрил пакет законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро. Об этом сообщается в опубликованном коммюнике.

Предложение будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

Министр финансов Чехии Збынек Станюра, председательствующий в Совете ЕС, сказал, что Украина может рассчитывать на ЕС.

«Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами», - добавил он.