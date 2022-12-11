В Казахстане второй день подряд регистрируется летальный исход от коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За сутки в Казахстане от коронавируса скончался один человек, сообщает 11 декабря Минздрав Казахстана.

По данным на 10 декабря также был зарегистрирован один летальный исход.

Всего выявлено 180 новых случаев.

На 11 декабря лечение продолжают получать 1849 человек, из них на стационарном лечении – 263 пациента, на амбулаторном – 1586 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

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