Сердар Бердымухамедов удостоился звания «Заслуженный дипломат Туркменистана»

CentralAsia (TM) - Меджлис Милли Генгеша Туркменистана 9 декабря наградил президента Сердара Бердымухамедова отличительным знаком «Türkmenistanyň ussat diplomaty» («Заслуженный дипломат Туркменистана»), сообщило 9 декабря госинформагентство ТДХ.

Этот знак президент Гурбангулы Бердымухамедов учредил 9 февраля 2021 года. Тогда сообщалось, что им будут награждаться сотрудники дипслужбы «за личный вклад в реализацию миролюбивой конструктивной внешней политики Туркменистана, укрепление отношений с зарубежными государствами в различных областях, расширение эффективного диалога с авторитетными международными организациями и другие заслуги перед Родиной».

При этом сам Сердар Бердымухамедов на заседании Кабмина, посвященного Международному дню нейтралитета, объявил о решении наградить этим же знаком министра иностранных дел Рашида Мередова.

Первым этот знак получил Гурбангулы Бердымухамедов. Это произошло 18 февраля 2022 года – в этот день отмечается День дипломатических работников Туркменистана.