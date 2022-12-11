Монголия завоевала 20 медалей на чемпионате Азии по классическому пауэрлифтингу 2022 года

CentralAsia (MNG) - Спортсмены из Монголии завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали на чемпионате Азии по классическому пауэрлифтингу 2022, который проходил в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты 2-8 декабря 2022 года. В чемпионате приняли участие 12 спортсменов из Монголии, двое из них стали чемпионами Азии.

Подытожим достижения спортсменов, участвовавших в соревнованиях:

Ц. Баярхуу поднял в сумме 590 кг и стал чемпионом Азии, выиграв 3 золота и 1 серебро в весовой категории +120 кг среди мужчин категории мастеров-2.

Б. Орхон также заняла первое место на чемпионате Азии по классическому пауэрлифтингу 2022 года, выиграв 3 золота и 1 серебро в женской весовой категории до 84 кг юниорской категории.

Х. Амарсанаа занял второе место на чемпионате, завоевав 2 золота и 3 серебра в весовой категории до 74 кг среди мужчин категории мастеров-2.

С. Минжбаатар занял второе место на чемпионате, завоевав серебряную и бронзовую медали в мужской весовой категории до 105 кг в открытой категории.

Б. Батхишиг завоевала золотую медаль в жиме лежа в весовой категории до 75 кг среди женщин юниорской категории.

П. Энхнасан завоевал золотую медаль в жиме лежа в весовой категории 105 кг среди мужчин категории мастеров-1.

Б. Амарцэнгэл завоевала две бронзовые медали в жиме лежа и становой тяге в весовой категории до 69 кг среди женщин в открытой категории.

А. Цэрэнсодном завоевал бронзовую медаль в жиме лежа в весовой категории до 74 кг среди мужчин категории мастеров-1.

Чемпионат включает в себя три категории пауэрлифтинга, а именно приседания, жим лежа и становую тягу. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 29 стран Азии.

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