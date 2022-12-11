В рамках конференции в Ташкенте представлен проект о борьбе с гендерными стереотипами

CentralAsia (UZ) - В рамках международной конференции «Институционализация борьбы с насилием. Создание гендерно-чувствительных образов в медиа» в Ташкенте был реализован проект, направленный на борьбу с предрассудками.

Перед входом был представлен проект, посвящённый женщинам, претерпевшим насилие, и девушкам, которые хотят изменить этот мир, пробивая стену непонимания и застарелых предрассудков.

Идея проекта принадлежала дизайнеру Ахмаду Собитову. В основу замысла легла визуализация аудиодорожек с записями криков жертв насилия о помощи: «Помогите!», «Не трогай!», «Услышьте меня!», «Я не могу жить в этих мучениях!» и других. Каждая такая дорожка была стилизована под традиционные паттерны (атлас, адрас, икат и другие). По словам Ахмада, сами записи использовались из сотен реальных видео, доступных в сети или присылаемых самими жертвами с просьбой о помощи.

Также в холле конференц-зала располагались фотографии девушек, полностью заклеенные стикерами, на которых были написаны расхожие предрассудки и унижения, которым часто подвергаются женщины. Например, такие фразы, как «Пусть это будет сын. Если нет — то к родителям своим пойдёшь», «Будешь учиться — останешься старой и одинокой», «Зачем девушке спорт? Достаточно уметь мыть посуду» или «Место девушки на кухне».

Участники конференции должны были срывать эти стикеры, тем самым символизируя освобождение девушек от стереотипов и ярлыков.

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