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В России за сутки выявили 7096 случаев коронавируса, умер 51 человек

CentralAsia (CA) -  В России за сутки выявили 7096 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб 11 декабря.

51 человек умер.

Госпитализировали 763 человек, выписали – 5718.

С начала пандемии в России выявлено 21 млн 665 тыс. 152 случая, скончались 392 тыс. 611 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве и Санкт-Петербурге – 1237 и 907. В Москве умерли 17 человек, в Санкт-Петербурге – 15.

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