Баттулга Халтмаа является автором кражи угля. Трагедия монгольского государства, — министр экономики

CentralAsia (MNG) - 11 декабря министр экономического развития Хурэлбаатар Чимэд разместил информацию на своей странице соцсети. В этой информации автором кражи угля является бывший президент Баттулга Халтмаа.

«Когда Баттулга Халтмаа занимал пост президента в 2017-2021 годах, он был как владелец Таван-Толгойского угля. Руководители компании ЭТТ (Эрдэнэс Таван-Толгой. ред.) и железных дорог лизали его, бегали за ним и становились героями труда и заслуженными деятелями отрасли. Он пригрозил посадить в тюрьму тех, кто с ним не согласен. Депутаты-предприниматели сбегались к нему с подарками и присягали на верность. Когда группа людей вошла в его комнату, они поклонились под углом более 90 градусов. Женко (Баттулга создал свою компанию «Женко» в 1992 году. С тех пор название компании стало его прозвищем. ред) всего лишь автор кражи угля. Трагедия монгольского государства», — написал он.

Х.Баттулга Ерөнхийлөгч болж, хууль хяналтынхныг харцаараа хөдөлгөдөг байхад энэ Шүүрт захиалгаар сүртэй нэвтрүүлэг хийж бусдыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр яллаад, гэмт хэрэгтэн болгодог байж бил ээ. Шүүх, прокурор, АТГ-ын үүргийг ганцаараа гүйцэтгэдэг байв. Цаг өөр болжээ.👍 pic.twitter.com/skoja5MpCU — Khurelbaatar Chimed (@KhurelbaatarCh) December 11, 2022

Баттулга Халтмаа родился 3 марта 1963 года в Улан-Баторе. В 1982 году окончил Училище изобразительных искусств Монголии по специальности «художник». С 1982 по 1986 год работал художником в Комитете изобразительных искусств Монголии.

С 1986 по 1989 год — член национальной сборной МНР по самбо и дзюдо. Чемпион мира по самбо (1983), вице-чемпион мира (1986, 1990).

С 1992 по 1997 год — генеральный директор компании «Женко», затем до 2004 года также работал в бизнес-структурах Монголии.

С 2004 по 2016 год — член Великого государственного хурала Монголии.

С 2008 по 2012 год — Министр дорог и транспорта Монголии, с 2012 года — Министр промышленности и сельского хозяйства Монголии.

В 2017 году выдвинут на пост Президента Монголии от Демократической партии.

7 июля 2017 года одержал победу на президентских выборах. Был президентом страны до 2021 год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения