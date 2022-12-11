Воинскую часть почти за 15 млрд тенге хотят создать в Актобе

CentralAsia (KZ) - Воинскую часть почти за 15 млрд тенге (31,7 млн долларов) хотят создать в Актобе, сообщает КазТАГ.

«Правительство Республики Казахстан постановляет создать республиканское государственное учреждение «Воинская часть 20982 министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Реализация проекта потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета в сумме 14,6 млрд тенге», – говорится в проекте постановления правительства.

МЧС нацелено защитить население, территории и объекты экономики от различных аварий, природных и техногенных катастроф. Также повысить возможности оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации по региональному принципу север, юг, запад и восток.

«Планируется создать воинскую часть в Актобе и провести организационно-штатное реформирование по приведению штатов воинских частей гражданской обороны к утвержденному типовому штату», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно плану, в 2023 году для воинской части потребуется 4,8 млрд тенге, в 2024 – 4,8 млрд тенге, в 2025 – 4,8 млрд тенге.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года. Обсуждение проекта продлится до 22 декабря.

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