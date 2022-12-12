Монгольские школьники завоевали 14 медалей на чемпионате Азии по шахматам

CentralAsia (MNG) - Монгольские шахматисты-юниоры завоевали 14 медалей на чемпионате Азии по шахматам среди школьников 2022 года.

С 3 по 11 декабря 2022 года в г. Калатура, Шри-Ланка, прошел «Юношеский шахматный турнир чемпионата Азии среди школьников 2022 года».

В турнире приняли участие 410 спортсменов из 13 стран.

В чемпионате Азии среди школьников от Монголии приняли участие 22 юниора, пять тренеров, двое родителей и один судья.

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