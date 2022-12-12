МУС поможет Монголии активно участвовать в деятельности Международного уголовного суда

Сухболд Сухээ и Петер Хофмански

CentralAsia (MNG) - 9 декабря в Гааге, Нидерланды, состоялась встреча директора Департамента международных договоров и правовых вопросов Министерства иностранных дел Сухболд Сухээ с Председателем Международного уголовного суда, судьей Петером Хофмански.

В ходе этой встречи ему было передано приглашение от Председателя Верховного суда Монголии Ганзорига Дамдина, и они обменялись идеями о совместной организации регионального семинара по продвижению Римского статута Международного уголовного суда и мер для реализации в будущем.

Он также встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом 9 декабря во время 21-й сессии Ассамблеи заинтересованных сторон Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды.

Сухболд Сухээ и Карим Хан

Г-н Карим Хан выразил готовность оказать поддержку и содействие активному участию Монголии в деятельности Международного уголовного суда и укрепить кадровый потенциал правоохранительных органов.

Они также обменялись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества между организациями и совместной организации мероприятий.

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