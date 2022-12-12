Монголия повышает подоходный налог с населения

CentralAsia (MNG) - 11 ноября 2022 года парламент одобрил Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге с населения. Новый закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
Поэтому монголы заплатят:
- 10 процентов налогов, если он / она зарабатывает до 120 миллионов тугриков (около $ 35020) в год,
- 15 процентов налогов от налогооблагаемого дохода до 180 миллионов тугриков (около $ 52531) в год,
- -20 процентов налогов, если их налогооблагаемый доход превышает 180 миллионов тугриков в год.
В Монголии насчитывается 57 граждан, которые зарабатывают более одного миллиарда тугриков (около $ 292 тыс.) в год. Согласно поправкам в Закон, налоги будут повышены только для 1300 граждан.
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