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Монголия повышает подоходный налог с населения

CentralAsia (MNG) -  11 ноября 2022 года парламент одобрил Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге с населения. Новый закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Поэтому монголы заплатят:

  • 10 процентов налогов, если он / она зарабатывает до 120 миллионов тугриков (около $ 35020) в год,
  • 15 процентов налогов от налогооблагаемого дохода до 180 миллионов тугриков (около $ 52531) в год,
  • -20 процентов налогов, если их налогооблагаемый доход превышает 180 миллионов тугриков в год.

В Монголии насчитывается 57 граждан, которые зарабатывают более одного миллиарда тугриков (около $ 292 тыс.) в год. Согласно поправкам в Закон, налоги будут повышены только для 1300 граждан.

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