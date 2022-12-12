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КФР одобряет запуск первичного публичного размещения акций ООО «Хаан Банк»

CentralAsia (MNG) -  В пятницу, 9 декабря 2022 г., Санхуугийн зохицуулах хороо или Комиссия финансового регулирования (КФР) утвердила листинг обыкновенных акций ООО «Хаан Банк», в качестве ценных бумаг для первичного размещения (IPO).

В соответствии с Законом о банках и процедурами реорганизации банков в акционерные общества, требующими внесения изменений в структуру их акционеров и акционерного капитала после представления плана, отчетности и мониторинга, утвержденных президентом Банка Монголии и председателем КФР, «Хаан Банк» представил свои планы листинга в Банк Монголии, КФР и Монгольскую фондовую биржу в апреле 2022 года.

Как ведущий банк в Монголии, на долю которого приходится 32 процента активов монгольского банковского сектора и который предоставляет быстрые и надежные финансовые продукты и услуги 2,7 миллионам клиентов через свои цифровые каналы и 547 филиалов по всей стране, «Хаан Банк» официально станет публичным в сроки, указанные в Статья 10.1 Закона Монголии о рынке ценных бумаг.

«Хаан Банк» является ведущим коммерческим банком страны со штаб-квартирой в Улан-Баторе, столице Монголии. Через свои более чем 550 филиалов и расчетных центров, расположенных в 21 аймаках Монголии, он предоставляет комплексные банковские и финансовые услуги более чем 80 процентам всех домохозяйств или 2,7 миллионов клиентов.

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