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Кубок мира United World Wrestling: Борчихи Монголии завоевали бронзовые медали, победив американок

CentralAsia (MNG) -  Женская сборная Монголии одержала победу над японскими борцами в своей группе и уступила сборной Украины 3:7.

Сборная мира и сборная Монголии завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по фристайлу и среди женщин соответственно. Сборная мира обыграла Грузию со счетом 8:2, а Монголия одержала победу над США со счетом 7:3.

Орхон Пурэвдорж обыграла америнканку Мэллори Велте.

Цэрэнчимэд Сухээ победила Кайлу Миракл ёо счетом 16-5, Даваачимэг Эрхэмбаяр — Лекси Бакшэм, Эрдэнэсувд Бат-Эрдэнэ одержала победу над Александрой Хедрик.

Болортуяа Бат-Очир проиграла американку Дженне Буркерт, США бросали вызов, и Буркерт получила 6-6.

Монгольские борчихы завоевали серебряные медали на Кубке мира в 2013 году и бронзовые медали в 2015, 2017 и 2018 годах.

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