Кредит в размере $16 млн будет предоставлен для поддержки туризма в рамках «Года посещения Монголии»

CentralAsia (MNG) - Правительство намерено предоставить туристическим операторам кредиты на сумму 55 миллиардов тугриков (около $ 16 млн) и субсидировать 7 процентов базовой процентной ставки. Правительство Монголии рассматривает возможность предоставления льготных кредитов этому сектору, чтобы подготовиться к следующему трем году как «Году посещения Монголии».

Кредит будет финансироваться коммерческими банками сроком на два года на общую сумму 55 млрд тугриков, а правительство будет субсидировать до 7% процентной ставки по кредиту. В частности, учитывая, что годовая процентная ставка по кредитам коммерческих банков составляла 15-16 процентов, это означает, что государство будет нести ответственность за 7% процентов.

Министерство окружающей среды и туризма информирует о вышеуказанных возможностях. Считается, что это в какой-то мере поможет индустрии туризма. В связи с этим министерство отрасли объявило, что выразит четкую позицию по условиям предоставления коммерческими банками кредитов предприятиям в поддержку предпринимателей при всех возможных сценариях.

В связи с этим ведомство сотрудничает с Министерством финансов, Банком Монголии, Кредитно-гарантийным фондом, коммерческими банками.

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