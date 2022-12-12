За первые 11 месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Монголии вырос на 26,6%

CentralAsia (MNG) - Согласно официальным данным, опубликованным сегодня Главным таможенным управлением, за первые 11 месяцев 2022 года внешняя торговля Монголии выросла на 26,6% в годовом исчислении до $19 млрд.

По данным ведомства, за указанный период положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии достигло $3,2 млрд.

92% от общего объема экспорта заняла продукция горнодобывающей промышленности. В то же время машины и оборудование, электрические приборы, транспортные средства, автозапчасти и продукты питания составили 97% от общего объема импорта.

В январе-ноябре 2022 года южный сосед страны сохранил свою позицию в качестве крупнейшего торгового партнера Монголии и главного экспортного направления страны.

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