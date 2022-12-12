Антикоррупционные протесты оказывают давление на правительство Монголии, — The Diplomat

// Б. Энхмэнд

CentralAsia (MNG) - Протестующие в Монголии требуют положить конец «угольной мафии» на продолжающихся демонстрациях с 5 декабря.

Среди множества баннеров, лозунгов и личных сообщений протестующие требуют, чтобы правительство премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрая раскрыло перед публикой скрытую «угольную мафию». Это движение стало вторым по величине мирным протестом в Монголии с 1991 года.

Демонстрации, начавшиеся 5 декабря, прошли, несмотря на морозы до -30 градусов. Молодежь, не сбавляя темпа, давит на премьера и Минюст, чтобы те выполнили их требования. Настроения и продолжающиеся протесты являются иллюстрацией социального недовольства, которое подпитывает и истощает сегодняшнюю монгольскую молодежь. После многих лет несправедливости, неравенства и неэффективности Министерству юстиции теперь приходится отвечать перед общественностью.

Судя по интервью с демонстрантами на площади Сухэ-Батора, большинство из них были студентами, свободными от политических и деловых связей. Однако помимо молодого поколения присутствовали и представители различных групп интересов.

Некоторые группы, которые, по-видимому, представляли фракцию президента Хурэлсух Ухнаа, призывали к мирному присутствию и отступлению, стремясь предотвратить возможную эскалацию, которая может превратить демонстрации в насилие.

Еще одним примечательным событием стало то, что митинг превратился в смесь демографических групп. По мере того, как продолжаются протесты, все больше людей приходили в поддержку, принося свои проблемы и жалобы. Загрязнение воздуха, высокие налоги, отсутствие рабочих мест, нехватка угля, упущенные возможности, коррупция и неравенство — вот лишь несколько примеров многих высказываемых опасений.

Артисты и влиятельные лица использовали инструменты социальных сетей, чтобы призвать людей присоединиться к митингу. Местный малый бизнес и известные активисты приносили протестующим горячую еду и чай. В связи с последними антикоррупционными демонстрациями монголы за границей открыли счета GoFundMe в пользу протестующих. Есть чувство единства, поддержки и комфорта.

Но есть и менее приятная сторона. Среди тысяч протестующих, добросовестно присоединившихся к митингу, есть коррупционеры – люди с наличными, пытающиеся подкупить протестующих.

10 декабря во время телепрограммы «Дискуссия с журналистами» протестующая женщина заявила: «Мы сидели впереди, на холодном цементе. К нам приходили дети из задней части, и [они] сообщали нам о людях, несущих деньги, чтобы подкупить протестующих». Услышав это, министр юстиции Нямбаатар Хишгээ заявил: «Департамент рассмотрит это».

В ответ на общественный резонанс кабинет министров Монголии принял экстренное постановление о рассекречивании девяти проектов, реализованных государственной горнодобывающей компанией «Эрдэнэс Таван Толгой» (ЭТТ), в центре первоначальных обвинений в коррупции в угольной промышленности. Среди рассекреченной информации конкретные темы включают проект железных дорог Таван-Толгой — Гашуунсухайт и Таван-Толгой — Зуунбаян, его финансовые операции, а также некоторые договорные соглашения и поправки, внесенные в 2019 году. Несколько бывших руководителей ЭТТ были арестованы.

Рассекреченная информация о железной дороге быстро превращается в политическую тему, поскольку в ней фигурирует бывший президент Баттулга Халтмаа, занимавший в рассматриваемое время пост министра дорог, транспорта, строительства и городского развития.

Правительству необходимо воздержаться от политизации вопроса и разобраться в деталях, кто и как совершил кражу. Это больше не проблема правительства; это общественное дело.

После требования общественности обнародовать имена предполагаемых похитителей угля Нямбаатар заявил на встрече с журналистами: «У меня нет законных прав раскрывать «воров» среднего и высокого уровня по их именам. Моя работа и принцип заключаются в том, чтобы укрепить правовую систему правосудия Монголии, как бы вы ни проявляли неуважение и не обращались ко мне».

В ряде социальных сетей люди делятся непроверенными историями о коррупции в угольной и горнодобывающей промышленности, многие из которых связаны с семьями горнодобывающих конгломератов. Некоторые посты даже ссылались на «Панамские документы» 2016 года, в которых фигурировали офшорные счета бывшего премьер-министра Батболда Сухбаатара. Батболд по-прежнему является членом парламента.

С более широкой точки зрения общее разочарование и гнев монгольского народа можно понять. После горнодобывающего бума в 2011 году неравенство между богатыми и рабочим классом резко возросло, независимо от того, рассматривается ли это с точки зрения разницы в доходах или общей покупательной способности.

При оценке текущего экономического и коррупционного климата в Монголии дилемма здесь заключается в том, что горнодобывающие конгломераты играют важную роль в принятии решений и вносят огромный вклад в национальную экономику в целом. Очевидная неудачная часть этой динамики заключается в том, что богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Эта шестидневная демонстрация связана с более серьезной проблемой: монгольский народ сыт по горло и хочет равенства. Выходя на улицы, они говорят: хватит; больше никакой свободы действий и особого обращения с похитителями угля.

В интервью Zuv.mn в Facebook Live молодая протестующая женщина высказалась от имени многих, сказав, что действий нынешнего правительства будет недостаточно. Поймать одного вора с другим — это не реальное решение проблемы коррупции в Монголии. Протестующие также спросили, почему она и ее коллеги изо всех сил пытаются жить в сегодняшней Монголии, несмотря на ее высшее образование и знание иностранных языков. Почему, спрашивала она, она должна жить беспокойной жизнью, работая на трех работах, в то время как другие воруют миллионы и продолжают процветать в нынешней политической и бизнес-системе?

Народ Монголии хочет, чтобы администрация Оюун-Эрдэнэ разоблачила коррумпированную систему, которая защищала эти горнодобывающие конгломераты, особенно государственные предприятия, такие как Эрдэнэс Таван Толгой. Народ Монголии не хочет слышать политическую риторику или нарративы; они хотят видеть кристально чистые действия со стороны министерства юстиции и вообще со стороны канцелярии премьер-министра.

авторы: Болор Лхаажав и Болор-Эрдэнэ Базарсурэн

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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