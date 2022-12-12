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Второй сотрудник СМИ скончался на чемпионате мира в Катаре
Предыстория: Агент спортивного обозревателя Гранта Валя рассказал подробности его смерти

CentralAsia (CA) -  Во время чемпионата мира по футболу скончался работавший на турнире фотожурналист катарского телеканала Al Kass Халид Аль-Мисслам, сообщается на странице телеканала в Twitter.

Причину смерти фотографа телеканал не уточнил.

Это второй случай смерти сотрудника СМИ на турнире. 9 декабря американский футбольный обозреватель Грант Валь умер во время четвертьфинала между сборными Аргентины и Нидерландов.

СNN сообщал, что 48-летнему Валю стало плохо на стадионе «Лусаил» во время дополнительного времени, врачи не смогли его спасти.

Незадолго до смерти Валь рассказал, что посетил клинику в Катаре из-за проблем с самочувствием и дискомфортом в груди, ему диагностировали бронхит.

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