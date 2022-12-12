Второй сотрудник СМИ скончался на чемпионате мира в Катаре
- Азия и мир, спорт
- 9:25, 12 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Во время чемпионата мира по футболу скончался работавший на турнире фотожурналист катарского телеканала Al Kass Халид Аль-Мисслам, сообщается на странице телеканала в Twitter.
Причину смерти фотографа телеканал не уточнил.
Это второй случай смерти сотрудника СМИ на турнире. 9 декабря американский футбольный обозреватель Грант Валь умер во время четвертьфинала между сборными Аргентины и Нидерландов.
СNN сообщал, что 48-летнему Валю стало плохо на стадионе «Лусаил» во время дополнительного времени, врачи не смогли его спасти.
Незадолго до смерти Валь рассказал, что посетил клинику в Катаре из-за проблем с самочувствием и дискомфортом в груди, ему диагностировали бронхит.
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