Parabellum Resources продвигается вперед в проекте REE в Монголии

CentralAsia (MNG) - Parabellum Resources Ltd (ASX:PBL) приветствует ключевые разработки в рамках своих медно-золотых проектов в центральном Новом Южном Уэльсе и проекта по добыче редкоземельных элементов Хотгор (REE) в Монголии.

Компания была занята текущими геофизическими программами в Новом Южном Уэльсе, уточняя цели бурения для первой программы, которая должна начаться в первом квартале нового года.

Моделирование целей для бурения ведется в рамках проекта Whitbarrow and Redlands, а сухие погодные условия в Новом Южном Уэльсе позволяют компании начать наземную электромагнитную съемку на плотине Lunns Dam для уточнения целей в преддверии первой программы бурения в 2023 году.

Дальнейший прогресс также был достигнут в Хотгорском проекте REE с началом строительства пилотной установки REO в Улан-Баторе, где компания работает с опытным местным партнером в Монголии, AltMet Process Engineers.

Исполнительный директор Питер Секер сказал: «Наша способность производить крупномасштабные металлургические образцы и образцы для продажи на собственном предприятии является ключевым приоритетом для совета директоров и управленческой команды Parabellum.

«Это была успешная стратегия, которую я использовал на предыдущих должностях, проводя проекты на ранних стадиях через этапы их изучения и разработки.

«Это позволит нам эффективно (с точки зрения затрат и времени) отправлять образцы материалов потенциальным клиентам, а также начать обучение местной рабочей группы в Монголии.

«Что касается нашего проекта (проектов) в Новом Южном Уэльсе, приятно, что более сухие погодные условия позволили бригадам ЭМ приступить к проекту Lunns Dam, который считается наиболее приоритетной целью для бурения в 2023 году».

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