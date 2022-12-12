В Казахстане за сутки выявлено 148 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 148 новых случаев заболевания коронавирусом, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Сутками ранее министерство сообщало о 180 новых случаях заражения.
На 12 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 855 человек, из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении – 1 592 пациента.
Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.
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