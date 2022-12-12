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Численность населения Узбекистана превысила 36 миллионов

CentralAsia (UZ) -  Численность постоянного населения Узбекистана по предварительным данным на 9 декабря превысила 36 млн, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Численность мужского населения оценивается в 18,1 млн, женского — 17,9 млн человек.

По итогам первых трёх кварталов года (на 1 октября) численность постоянного населения оценивалась в 35,821 млн (мужчин — 18,024, женщин — 17,796 млн), увеличившись с начала года на 549,7 тыс., или 1,6%.

На начало 2022 года постоянное население составляло более 35,271 млн (в том числе мужчин — 17,744 млн, женщин — 17,527 млн).

За 2021 год численность постоянного населения Узбекистана выросла на 712,4 тыс. человек, или 2,1%.

Постоянное население — это население, постоянно проживающее на момент переписи в конкретном населённом пункте или территории, включая временно отсутствующих.

По численности населения Узбекистан находится на 41 месте в мире, уточнили в Госкомстате.

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