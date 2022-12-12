Глава Чечни Р.Кадыров пригрозил отправить в Украину жителей Урус-Мартана, в городе идут рейды силовиков

Рамзан Кадыров

CentralAsia (KG) - Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил отправить на войну в Украину жителей Урус-Мартана, которые «имели отношение» к конфликту с сотрудниками Госавтоинспекции, произошедшему 10 декабря, пишет РИА Новости.

Ранее оппозиционный чеченский канал NIYSO распространил видео, где, судя по приведенному переводу, Кадыров предложил «всем, кто вчера там был», приехать в Урус-Мартан и напасть на спецподразделения Чечни — «или мы отправим вас в Украину».

11 декабря в Урус-Мартане проходили рейды по поиску жителей, наблюдавших за ссорой силовиков, сотрудники спецподразделений проверяют документы у водителей проезжающих машин в поисках очевидцев произошедшего, сообщает Telegram-канал «ЧП-Кавказ».

При этом канал опубликовал видео, на котором видна перекрытая дорога, стоящие машины и видно около 30 мужчин, которые вышли на дорогу. Однако, относится видео к инциденту или к рейдам силовиков, канал не уточнил.

По информации Telegram-канала Baza конфликт начался с того, что силовик подъехал к посту ГИБДД и специально начал дрифтить (совершать управляемый занос). После перепалки силовик дал пощечину гаишнику, а тот в ответ открыл стрельбу. Вокруг собралась толпа зевак, и никто из них не попытался разнять конфликтующих.

Участник конфликта, по информации канала, задержан.

В город стянуты представители всех силовых структур республики, подтвердила в опубликованном сегодня вечером репортаже государственная телерадиокомпания «Грозный».

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