Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов окончательно лишился статуса беженца во Франции

CentralAsia (KZ) - Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов окончательно лишился статуса беженца во Франции, передает КазТАГ.

Соответствующее решение 8 декабря принял Национальный суд по правам беженцев (CNDA). Он отклонил апелляцию представителей Аблязова, касавшуюся лишения его политического убежища во Франции. Теперь беглого банкира ждет депортация или экстрадиция в Казахстан, либо в Россию, Украину и Великобританию, где против него возбуждены уголовные дела.

Мухтар Аблязов, возглавлявший совет директоров банка БТА — один из наиболее активных критиков руководства Казахстана. Он покинул республику в 2009 году. На родине бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

В июле 2013 года бывший банкир был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия, где ему инкриминировали махинации на $5 млрд, и Украина с претензиями на $400 млн. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил его экстрадицию. Позже CNDA предоставил экс-банкиру политическое убежище.

Госсовет отменил это решение в декабре 2021 года и направил дело на повторное рассмотрение в CNDA, постановив, что олигарх не должен получать статус беженца, так как он создал мошенническую схему в БТА для «личного обогащения».

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