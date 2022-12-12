Кабмин Монголии принял решение о проведении международного аудита финансов в госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой»

Нямбаатар Хишгээ

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции и внутренних дел Монголии Нямбаатар Хишгээ проинформировал о вопросах, обсуждавшихся на сегодняшнем (12.12.2022) внеочередном заседании правительства.

«Правительство раскрывает все контракты, связанные с закупкой угля, заключенные госкомпанией «Эрдэнэс Таван-Толгой» с момента ее создания до настоящего времени. Будет показано, какая часть покупки была сделана с какими компаниями и с кем работала. Сегодня Кабмин принял решение о проведении международного аудита финансов в госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой». При выборе международного аудита было принято решение выбрать одну из лучших аудиторских компаний мира и провести комплексный аудит. В дальнейшем была сформирована рабочая группа во главе с Амарбаясгаланом Дашзэгвэ, руководителем Секретариата Правительства, для придания «Эрдэнэс Таван-Толгой» публичного статуса и проведения IPO для интернационализации. Сделав вывод о допущенных ошибках, рабочая группа проведет исследование и примет решение, чтобы сделать «Эрдэнэс Таван-Толгой» международной открытой компанией», — сказал министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ.

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