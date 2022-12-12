Из автобусов Москвы убрали призывы к мигрантам вступать в армию России

CentralAsia (CA) - Сообщения на кыргызском, таджикском и узбекском языках в московских автобусах с призывом вступать в российскую армию были размещены по обращению руководства миграционного центра «Сахарово» сроком на два месяца, в настоящее время они сняты с эфира, сообщили РБК в пресс-службе «Мосгортранса».

«При поступлении на военную службу по контракту в Вооружённые силы России вы можете в упрощённом порядке получить российское гражданство в соответствии с указом президента Российской Федерации», — говорилось в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространилась фотография, на которой запечатлен салон одного из московских автобусов, на экранах которого транслируется объявление на узбекском языке с призывом вступать в армию России.

В августе посольство Узбекистана, а в сентябре посольства Кыргызстана и Таджикистана напомнила своим гражданам, что участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением. Сообщени посольств появились на фоне заявления мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в центре «Сахарово» будет создан пункт приёма мигрантов на военную службу.