Министр юстиции Монголии заявил, что бывший президент Х. Баттулга должен быть привлечен к уголовной ответственности по делу о краже угля

CentralAsia (MNG) - После того, как министр юстиции и внутренных дел Монголии Нямбаатар Хишгээ представил решение заседания Кабмина, журналисты кое-что прояснили и получили от него ответы.

- Объясните, пожалуйста, почему были выданы рекомендации СНБ по оффтейк-контракту?

- Это не моя зона ответственности. Об этом уместно спросить секретаря СНБ Энхбаяра Жадамба. Большинство из перечисленных выше девяти соглашений были подписаны, когда пятый президент Баттулга Халтмаа был главой Совета национальной безопасности. С этим связаны интересные факты.

В 2008 году именно Баттулга остановил строительство железной дороги Гашуунсухайт частной компанией. Позже именно Баттулга организовал строительство железной дороги за счет облигационного займа. На эти деньги было начато железнодорожные плотины, а затем остановлено строительство железной дороги. Позже именно Баттулга привлек компанию Bodhi International Company и рекомендовал строительство железной дороги. Так что лично я считаю, что этого человека нужно проверить в первую очередь. Я хочу сказать, что человек, который должен быть расследован по делу о краже угля, это бывший президент, который был главой СНБ и давал рекомендации.

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