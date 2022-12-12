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США предоставили специальное инспекционное оборудование Главному управлению по охране границы и Главному таможенному управлению Монголии

CentralAsia (MNG) -  9 декабря Соединенные Штаты предоставили Генеральному управлению по охране границы и Главному таможенному управлению Монголии специальное досмотровое оборудование для использования при досмотре транспортных средств и грузов, прибывающих в Монголию в официальных портах въезда.

Инспекционное оборудование спонсируется Государственным департаментом США, Бюро международной безопасности и нераспространения (ISN) по программе экспортного контроля и безопасности границ (EXBS).

Оборудование включает в себя комплекты и аксессуары CT40, которые позволят инспекторам осматривать транспортные средства и грузы для выявления товаров, которые могут быть ввезены контрабандой в Монголию.

Целью программы EXBS является предотвращение распространения товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения (ОМП).

Использование этого досмотрового оборудования поможет укрепить национальную безопасность Монголии и удержать злоумышленников от приобретения товаров двойного назначения, контролируемых международными режимами экспортного контроля.

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