В Японии выбрали иероглиф года

CentralAsia (CA) - Графическим символом 2022 года в Японии выбрали иероглиф «икуса», означающий «сражение». Символ года выбирается по итогам народного голосования, которое проводят с 1995 года, передает Kyodo.

Церемония написания иероглифа прошла в буддийском Храме чистой воды в Киото, ее транслировали местные телеканалы. Настоятель храма монах Сэйхан Мори начертал символ на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см. В числе причин для выбора этого иероглифа назвали, в частности, коронавирус, военные действия в Украине, а также успешное выступление японских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.

В опросе приняли участие 220 тыс. человек. На втором месте по популярности был иероглиф «ан», который в зависимости от употребления означает «дешевый» или «безопасный». На третьем месте — иероглиф, читающийся как «гаку» или «раку», обозначающий «легкий, веселый».

В 2021 году символом года стал иероглиф «кин» — «золото». Его выбрали в честь рекордного количества золотых медалей, завоеванных японскими спортсменами на летних Олимпийских играх в Токио.