Энергокризис в Узбекистане. Генпрокуратура задержала ряд руководителей энергопредприятий

Директор «Худудгаз Тошкент» Музаффар Алиев

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане взяты под стражу несколько руководителей энергетических предприятий, против них возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил генпрокурор страны Нигматилла Юлдашев, передает УзА.

В частности, задержаны директор филиала «Худудгазтаъминот» в Ташкентской области Музаффар Алиев, руководитель предприятия «Янгиюль Тумангаз» Умид Туйчиев, бывший начальник «Гулистанского районного предприятия электрических сетей» Фуркат Шодмонкулов.

Об их задержании генпрокурор сообщил на заседании республиканского штаба, созданного для решения вопросов обеспечения энергоресурсами населения и отраслей экономики. Его провел руководитель администрации президента (АП) Сардор Умурзаков.

«Если ответственные лица в других регионах не сделают из этого правильных выводов и допустят нарушения закона, против них обязательно будет возбуждено такое же уголовное дело», — заявил Умурзаков после выступления генпрокурора.

Глава АП пообещал, что виновные в энергетическом кризисе «не уйдут сухими из воды. Некоторые из них сейчас сидят на заседании».

На мероприятии сообщалось, что:

из-за снизившегося давления в газопроводах природный газ не получают почти 62 тысяч домохозяйств в 462 населенных пунктах Узбекистана;

21 из 37 агрегатов на компрессорных станциях, принадлежащих «Узтрансгазу», нуждаются в ремонте;

без электроснабжения в Бухаре, Навои, Фергане и Ташкенте в разное время суток оставались 1485 махаллей;

районы, в которых население использует вместо газа уголь, недостаточно обеспечены этим видом топлива, наиболее низкие показатели отмечены в Кукдалинском (20%) и Каршинском (38%) районах Кашкадарьинской области и Карманинском районе (22%) Навоийской области.

Умурзаков потребовал от руководства «Узтрансгаза», Министерства энергетики, предприятий «Региональные электрические сети», «Узбекуголь» и «Узбекистон темир йуллари» принять меры по решению соответствующих проблем.

Ранее по поручению президента Узбекистана была создана правительственная рабочая группа для оперативного изучения и решения проблем в сфере энергоресурсов, ее возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. Трем министерствам — энергетики, экономического развития и сокращения бедности, инвестиций и внешней торговли — поручено организовать круглосуточные штабы для оперативного и системного решения вопросов в сфере энергоснабжения. Власти Узбекистана полностью прекратили экспорт газа и начали переговоры с другими странами по дополнительной закупке энергоресурсов.

По словам заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева, в целях экономии электроэнергии и природного газа правительство рассматривает вопрос о предоставлении досрочных каникул школам и вузам.