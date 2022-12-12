В Анталии из-за проливных дождей затопило дома, рухнули мосты. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Проливные дожди затопили курортный город Анталия в Турции. Вода сносит автомобили, частично пропало электричество, закрылись школы. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным издания, из-за непогоды рухнули мосты, затопило дома. К AFAD (который осуществляет регулярную деятельность по снижению рисков стихийных бедствий в Турции) обращались люди.

Особенно пострадал район Сарыджасу - он является центром производства теплиц. Однако, к счастью, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Также в соцсетях появились видео последствий непогоды. Машины плавают в воде, на улице сильный ветер.

Мэр Антальи Кумлуджа Мустафа Колеоглу отменил занятия в городских школах.

«Мы не видели такой ситуации примерно 50 лет. Вода внезапно поднялась и потащила машины», — прокомментировал он.

В настоящее время в городе создали специальный кризисный центр для борьбы с последствиями наводнения. При этом, как рассказал мэр, строительная техника для расчистки территории пока работать не может.

Власти города также обратились за помощью к национальному департаменту по чрезвычайным ситуациям.

О погибших и пострадавших людях местные СМИ пока не сообщают.

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