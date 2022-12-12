Танкеры с казахстанской нефтью, задержанные в Черном море у берегов Турции, вышли из проливов

CentralAsia (KZ) - Застрявшие у берегов Турции танкеры с нефтью Казахстана продолжили путь к потребителям, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

«На сегодня утром сообщили, что все суда ушли. Вчера, по-моему, 8 судов ушло», - сказал Акчулаков журналистам.

«Чтобы лишний накал страстей не вызвать, на Черном море из добывающих стран представлены практически только Россия и Казахстан. (...) Поэтому не нужно говорить, что нефти нет. Не добывают больше вокруг страны никакие, они только транспортируют, ввиду этого часть танкеров, которая застревала, касалась грузов с казахстанской нефтью», - сказал Акчулаков.

По его словам, ситуация с задержанием казахстанской нефти в проливе Босфор произошла из-за того, что турецкие власти требовали дополнительные документы, помимо страховки суден.

«Суть заключалась в том, что просили предоставить страховки страховым компаниям, что если нефть, которая везется, является санкционной и происходит разлив, чтобы страховой компанией распространились страховые случаи на эти вопросы. Что является излишним требованием, потому что страховые компании страхуют судна и груз вне зависимости от того, чей груз.

(...) Поэтому по данному вопросу велись консультации. Утром сообщили, что вчера восемь судов ушло, остальные авторизованы. Говорят, что все суда ушли, а следующие на подходе идут», - сообщил глава Минэнерго.

Он добавил, что всего было около 20 судов.

«Это не казахстанские суда, это фрахтовщики, которые везут казахстанскую нефть», - заключил он.

Ранее глава компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев сообщал, что в настоящее время возле турецких проливов находятся до 10 танкеров с казахстанской нефтью. Задержка на тот момент составляла более 6 суток. Турецкое правительство запрашивало дополнительные подтверждения, в частности, подтверждение страхового статуса.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что танкеры с казахстанской нефтью не могут покинуть Черное море и добраться до мировых рынков, поскольку Турция требует доказательств того, что они должным образом застрахованы.

В Минэнерго Казахстана сообщали, что танкеры с казахстанской нефтью «застряли» на шесть суток возле проливов Босфор и Дарданеллы, но это нормальная ситуация зимой.

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