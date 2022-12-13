CentralAsia (MNG) - Посол США, Ричард Л. Буанган выступил на Международной научной конференции, посвященной 35-летию сотрудничества Монголии и США.

Доброе утро! Спасибо государственному секретарю Министерства иностранных дел Монголии Анхбаяру, президенту Банка Монголии г-ну Лхагвасурэну и заместителю председателя AmCham Монголии Гэри Биондо, а также друзьям и гостям за то, что пришли.Я хотел бы отметить усилия журнала Money, Finance, and Wealth и Американской торговой палаты по объединению всех нас, а также Банк Монголии за то, что он принял нас.

За последние 35 лет отношения США и Монголии достигли больших успехов. Об этом свидетельствует расширение отношений в последние годы с визитом в Вашингтон тогдашнего премьер-министра Хурэлсуха в 2018 году, что привело к установлению нашего стратегического партнерства в 2019 году. Нам есть что отметить, когда мы отмечаем эту 35-ю годовщину. наших дипломатических связей, и Соединенные Штаты искренне гордятся тем, что являются одним из «третьих соседей» Монголии.

Наши отношения с Монголией важны по многим причинам. Что наиболее важно, американцы и монголы разделяют одни и те же ценности: веру в демократию, права человека, свободный и справедливый рост частного сектора и суверенитет наций. Мы ценим роль Монголии как модели демократии в этом регионе. Соединенные Штаты привержены партнерству с Монголией, поскольку она укрепляет свои демократические институты и диверсифицирует свою экономику. Монголия, в свою очередь, укрепила демократию во всем мире, одним из ярких примеров которой является проведение конференции Сообщества демократий в 2013 году.

В 2021 году мы также отпраздновали две годовщины, которые стали символом прочности наших отношений: 30-летие Корпуса мира и USAID в Монголии. С 1991 года более 1400 добровольцев Корпуса мира служили в Монголии, затрагивая жизни людей в каждом аймаке. За те же тридцать лет демократия, правовая система, сектор здравоохранения и деловой климат Монголии также выиграли от программ USAID.

За 35 лет наших отношений мы видели сотрудничество и в других областях. Мы ценим крепкие связи, которые установились между нашими двумя военными, и поздравляем Монголию с 20-летием миротворческих операций ООН. Военные США тесно сотрудничали с монгольскими вооруженными силами, предоставляя обучение, оборудование и средства для поддержки монгольских войск в миротворческих миссиях ООН.

Как вы знаете, еще одним видным направлением сотрудничества является Американская корпорация «Вызовы тысячелетия» (MCC). В настоящее время мы работаем над вторым договором — проект стоимостью 462 миллиона долларов — по улучшению системы водоснабжения Улан-Батора. Я был горд присутствовать на церемонии подписания в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2018 году. Этот проект создаст новые рабочие места в Монголии и увеличит водоснабжение столицы на 80%, поддерживая экономический рост и чистую воду для будущих поколений.

И, конечно же, экономическое сотрудничество и взаимное процветание, на которые мы сегодня ориентируемся, являются ключевыми для наших 35-летних дипломатических отношений. Частью этого сотрудничества является совместная работа по укреплению рыночной экономики Монголии и решению проблем инвестиционного климата. Преодоление этих проблем создаст условия для привлечения большего числа инвесторов. Позже в тот же день вы услышите от моих коллег из посольства о том, что, по нашему мнению, поможет Монголии привлечь больше инвестиций. Но сейчас я хотел бы выделить некоторые ключевые идеи.

Деловое сообщество высоко оценило стремление Монголии улучшить действующее законодательство, и мы тоже приветствуем это обязательство. Эффективный и прозрачный законодательный процесс, очень похожий на тот, который предлагается в нашем двустороннем соглашении о прозрачности, привлечет заинтересованные стороны, поскольку законодательство рассматривается, чтобы обеспечить учет вклада бизнес-сообщества.

Справедливые и предсказуемые правовые системы будут иметь большое значение для привлечения и поддержки бизнеса, позволяя ему процветать и обеспечивать процветание народа Монголии. Это вопрос политической воли – воли принимать жесткие решения; транспарентное руководство законодательством; справедливо применять законы; и привлечь все стороны к ответственности.

За последние 35 лет наблюдалось впечатляющее сотрудничество в удивительно широком диапазоне областей, и мы с оптимизмом смотрим в светлое будущее американо-монгольских отношений. Что подводит меня к моему последнему пункту. Что готовит нам будущее? В следующие 35 лет наших отношений мы надеемся увидеть, что общие ценности, которые сблизили нас до сих пор, продолжат процветать. Мы видим Монголию, которая выделяется среди демократий, являясь образцом для подражания для других стран региона; Монголия, которая не только поддерживает основные права своего народа, но и отстаивает права всех людей на мировой арене; Монголия с сильной, диверсифицированной экономикой, где инвесторы пользуются доверием, а начинающие молодые предприниматели знают, что их инновации и упорный труд будут вознаграждены; богатая ресурсами Монголия, которая обеспечивает мир, а не только своих соседей; Монголия, которая выступает за суверенное равенство наций, даже если она окружена теми, кто этого не делает.

По сути, мы видим в Монголии родственную душу в мировом сообществе демократий, и Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают вас, когда вы создаете будущее, которое оправдывает надежды и чаяния вашего народа.

Еще раз спасибо за приглашение поговорить со всеми вами сегодня. Это действительно важное событие, которое укрепляет идеи и творческий потенциал, направленные на развитие отношений между США и Монголией, которые работают на благо обоих наших народов. Желаю вам дальнейших успехов в ваших начинаниях и с нетерпением жду плодов вашего труда.

Спасибо и мои наилучшие пожелания более процветающего и энергичного 2023 года для Соединенных Штатов и Монголии.

источник: U.S. Embassy

перевод: Татар С.Майдар

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