Монголия обещает ужесточить наказание за злоупотребление властью

// И. Гантулга

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции и внутренних дел Монголии Нямбаатар Хишгээ пообещал на фоне протестов по поводу возможной кражи угля, что страна ужесточит наказание за злоупотребление властью, сообщает местный портал ikon.mn.

По данным портала, глава Минюста Монголии выступил с широким проектом изменений в Уголовный кодекс страны. Он отметил, что на утверждение кодекса уйдет много времени, поэтому в течение недели будет пересмотрен только пункт «Злоупотребление властью, полномочиями и влиянием».

«Так, если должностное лицо обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением, наказание, приговор будет назначено без смягчающих обстоятельств, должностное лицо будет лишено права занимать государственные должности на срок от 10 до 20 лет. Никто не может быть признан виновным без расследования», — говорится в сообщении портала.

Кроме того, в Министерстве юстиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов предварительно назовут имена лиц, причастных к злоупотреблению властью, во вторник.

Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе в течение последних нескольких дней на фоне сообщений о крупной краже угля. По сообщениям различных монгольских СМИ, сумма украденного колеблется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.

По словам министра юстиции, правительство Монголии по дипломатическим каналам обратилось к китайским властям с просьбой принять участие в расследовании по углю, поскольку Монголия отправляет около 86 процентов своего экспорта в Китай, и более половины этого объема составляет уголь.

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