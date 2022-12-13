Монголы, живущие за границей: мы хотим, чтобы у нас на родине была хорошая жизнь

CentralAsia (MNG) - Монголы, живущие и работающие за границей, присоединяются к демонстрации, которая проходит на главной площади столицы Улан-Батор, и возвышают свои голоса с движением «Мы хотим иметь хорошую жизнь на родине».

Они объявили о своем стремлении к справедливому обществу, хотели назвать имена тех, кто был причастен к краже угля, и призывали изменить систему заговора и мошенничества.

Они также выразили желание иметь возможность счастливо жить с его детьми и родителями в Монголии в здоровой и безопасной среде.

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