Группа Демпартии в парламенте выразила свою позицию по поводу протеста

CentralAsia (MNG) - Группа Демократической партии в парламенте провела очередное заседание. 10 из 13 членов приняли участие в собрании группы 12 декабря и ознакомились с информацией о оффтейк-договорах.

Глава группы Цогтгэрэл Одон во время брифинга после собрания группы сказал: «В настоящее время раскрыто 9 оффтейк-договоров. В будущем будет раскрыто больше договоров. За этим стоит множество контрактов. Соглашение о нефтепроводе, Соглашение о концентрации угля и Соглашение с компанией Чалко отсутствуют. Все будет обсуждаться в миллиардах долларов. Просто взглянув на раскрытые контракты, можно увидеть, что авансом являются контракты на 4 миллиарда долларов. Оффтейк-контракт начался в 2011 году. Группа ДП будет предъявлять требования властям. Во-первых, это проблема прав человека. Говорят, что не позволяют протестующим установить юрты. Поэтому двери государственного Культурного центра должны быть открыты. Надо открыть коридоры и залы для протестующих. Врачи должны быть размещены, а туалеты открыты. Во-вторых, перестаньте отключить интернет на площади. Власти нарушают право людей на информацию».

Вице-спикер парламента Одонтуяа Салдан сказала: «МНП находится у власти в двух последних сроках парламента. Следовательно, МНП должна нести все эти обязанности в одиночку. Мы не примем никаких попыток избежать этой ответственности. Вызывает сожаление, что очень много заявлений, направленных в адрес той или иной стороны. 20 процентов людей, собравшихся на улице, расстроены проблемой кражи угля, а остальные 80 процентов расстроены тем, что жизнь трудна. Сама МНП пытается казаться честными, разоблачая кражи угля, но на самом деле впервые международная организация выявила, что воровство угля достигло крупных масштабов.

Мы должны работать вместе с нашими гражданами и требовать дивидендов в размере 1072 акций гомкомпании Эрдэнэс Таван-Толгой. Если в обращении находятся триллионы тугриков, почему они не отдают прибыль людям? Значит надо требовать. А группа ДП не приемлет нападок на частный сектор. Проверок достаточно по многим причинам. Мы не примем проблему нападения на частную собственность и передачи ее непосредственно правительству без проверки».

«Демократы всегда были против посягательств на частную собственность и подавления свободы слова. Демократическая партия, которая первой принесла свободу собраний, твердо стоит на стороне протестующей молодежи», — сказал депутат Туваан Цэвэгдорж.

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