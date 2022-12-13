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Сумъяабазар разрешил митингующим установить только две юрты на главной площади

CentralAsia (MNG) -  Демонстрация граждан с требованием объявить имена лиц, причастных к хищениям угля, и их привлечения к ответственности продолжается уже девятый день.

Протестующие просили главы столичного района Сухбаатар установить юрты на площади, но им отказали. Потом, вчера, в интернете началась волна протестов: «Неужели обычные граждане не могут установить юрты, чтобы высказаться?» выразили свое недовольство.

Минздрав Монголии 12 декабря выступил с заявлением, что этих протестующих ежедневно осматривают на предмет обморожения. Городская администрация и вовсе пригнала на площадь несколько автобусов, чтобы люди могли согреться в них. Также в мэрии заявили, что если протестующие официально представят мэру разрешение на строительство, то им будет дано разрешение на строительство юрты на парковке, а не на площади. После этого мэр Улан-Баатара Сумъяабазар разрешил митингующим установить только две юрты на главной площади.

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