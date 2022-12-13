В Улан-Баторе состоялась встреча с делегациями Международной финансовой корпорации

CentralAsia (MNG) - Председатель Комиссии финансового регулирования Монголии Баярсайхан Дэмбэрэлдаш принял регионального менеджера по Китаю, Корее и Монголии Международной финансовой корпорации Рэндалла Риопелла и постоянного представителя Международной финансовой корпорации в Монголии Руфата Алимарданова.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о реализации текущих проектов, в том числе Проекта развития рынка зеленых финансов и Проекта развития рынка финансирования цепочек добавленной стоимости в Монголии, а также о дальнейшем сотрудничестве.

Проект развития рынка зеленых финансов направлен на разработку политики в области зеленых финансов в Монголии, поддержку финансирования зеленых проектов и внедрение экологических, социальных и управленческих стандартов (ESG) для организаций. В рамках данного проекта было проведено исследование развития рынка зеленых облигаций, и положения о регистрации зеленых облигаций включены в Положение о регистрации корпоративных облигаций. Кроме того, в сотрудничестве с ключевыми заинтересованными сторонами Совет по финансовой стабильности принял Национальную дорожную карту по устойчивому финансированию, а Комиссия по финансовому регулированию (FRC) утвердила Типовое руководство по интеграции управления рисками ESG для НБФО.

Они договорились сотрудничать в создании системы стимулирования для компаний, хорошо сообщающих об ESG, проведении оценки климатических рисков в финансовом секторе Монголии и предоставлении рекомендаций финансовым учреждениям, а также организации обучения по интеграции оценки рисков ESG.

Проект развития рынка финансирования цепочки добавленной стоимости в Монголии направлен на развитие существенного рынка финансирования цепочки создания стоимости (VCF) в Монголии с целью улучшения доступа к финансированию для малых и средних предприятий. В рамках данного проекта разработано, издано и доведено до участников рынка Руководство по факторинговой деятельности. Кроме того, были организованы тренинги по факторинговым договорам, стандартам и критериям. Стороны договорились принять регламент факторинговой деятельности, доработать типовой договор факторинговой деятельности и организовать информационно-разъяснительную работу.

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