Монголы выдерживают морозные ночи, пытаясь поймать «крупную рыбу» в угольной афере, — The Straits Times

CentralAsia (MNG) - Укутанные толстыми слоями одежды, чтобы бороться с отрицательными температурами, монголы спят в самом сердце своей столицы и говорят, что не уедут, пока чиновники, обвиняемые в коррупции, не будут наказаны.

Протесты начались в понедельник уже восьмой день, и тысячи людей вышли на митинг в центре Улан-Батора, возмущенные заявлениями фракции законодателей и руководителей о краже угля на миллиарды долларов.

Многие проводят ночь на центральной площади Чингисхана, также известной как площадь Сухэ-Батора, несмотря на то, что температура регулярно опускается ниже минус 30 градусов по Цельсию.

Дээл из овчины — традиционная длинная одежда, похожая на тунику — а также куртки из волчьей шкуры и сапоги из конской шкуры, чтобы согреться, и спать на пенополистироле и войлоке, они полны решимости оставаться столько, сколько потребуется, чтобы добиться справедливости.

// Javkhlan Tugs

«Я останусь здесь, пока воры не получат наказание», — сказала AFP женщина, которая спала на площади четыре дня. Она отказалась назвать свое имя и сказала, что опасается за свою безопасность после того, как на прошлой неделе полиция избила нескольких протестующих.

Демонстранты говорят, что их воодушевила общественная поддержка, а жители поделились продовольствием и словами поддержки. Знаменитости и влиятельные лица в социальных сетях даже присоединились к призывам к действию.

«Так много людей заботятся о нас. Обычные люди продолжают приносить горячую еду и напитки и жертвовать теплую одежду», — говорит 22-летняя участница акции Ариунзаяа Цэнгэлсайхан.

«Тепло, если вы спите между двумя людьми и держитесь друг друга, и мы меняем позы каждые два часа, чтобы всем было тепло», — сказала она. «Два дня назад, после того как я дала интервью общественному телевидению, мужчина дал мне спальный мешок и коврик».

Власти отказали протестующим в установке юрт — традиционных монгольских палаток — на севере площади, где они будут стоять лицом к лицу с внушительной статуей национального героя Чингисхана и парламентом.

«Собаки спят на открытом воздухе на войлоке. Правительство обращается с нами как с собаками. Мы спим на войлоке», — сказал протестующий, пожелавший остаться неизвестным. «Мы хотим построить юрту, чтобы согреться и продолжить наш протест».

Правительство объявило об аресте Ганхуяга Баттулга, бывшего генерального директора Erdenes Tavan Tolgoi — одной из крупнейших угледобывающих компаний Монголии — вместе с более чем дюжиной других обвиняемых в отмывании денег от присвоенного угля.

Эти аресты не смогли подавить общественный гнев.

«Нам нужна крупная рыба», — сказал Баяраа Дамиран, 30-летний протестующий, который спал на площади. «Они арестовали семь или восемь чиновников, которые были на дне. Мы хотим знать большую рыбу наверху».

источник: The Straits Times

перевод: Татар С.Майдар

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