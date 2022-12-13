В понедельник акции Финансовой группы АRD лидировали, а акции «Голомт» банка упали

CentralAsia (MNG) - Рыночная стоимость Финансовой группы АRD увеличилась на 14,2 млрд тугриков.

Акции финансовой группы АRD растут. Между тем акции «Голомт» банка упали на несколько позиций

Обзор фондового рынка Монголии.

ИНДЕКС ДВИЖЕНИЕ

Индекс ТОП-20 вырос на +3,13% (+1 119,58 пункта) и закрылся на отметке 36 913,27 пункта. Но индекс MSE-A снизился на -0,40% (-55,12 пункта) до 12 733,27, а индекс MSE-B вырос на +0,58% (+69,38 пункта) и закрылся на отметке 12 132,81 пункта.

Акции, повлиявшие на рост индекса ТОП-20:

Акции I класса:

- Акция Финансовой группы АRD [MSE:AARD] выросла +14,89%.

- Акция Ard Credit BBSB [MSE:ADB] +13,62%

- Акция APU [MSE:APU] +2,33%

- Акция Тумэн Шувуут [MSE:TUM] +4,09.

Акции класса II:

- Эрдэнэ ресурс [MSE:ERDN] +1,39%

- Улсын их дэлгүүр или ГУМ [MSE:UID] +6,15%

ОЦЕНКА РЫНКА:

С началом торгов акциями Голомт Банка на вторичном рынке общая рыночная стоимость банка снизилась на 114,8 млрд тугриков. Наоборот, рыночная стоимость Финансовой группы АRD увеличилась на 14,2 млрд тугриков.

Недавно было принято политическое решение о приватизации некоторых государственных компаний. С тех пор обсуждают приватизацию Монгольской фондовой биржи. Что касается биржи, то 34% ее акций будут предложены публике, и ожидается, что она привлечет 11,9 млрд тугриков от инвесторов. Из них 90% акций будут проданы стратегическим инвесторам.

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