Госсекретарь США Э.Блинкен прокомментировал соглашение по кыргызско-узбекской границе

CentralAsia (KG) - Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова перед встречей в Вашингтоне. Согласно стенограмме Госдепа США, Блинкен поаплодировал Узбекистану за достижение соглашения по демаркации границы с Кыргызстаном.

Стенограмма:

Блинкен: Добрый день всем. Очень рад видеть здесь министра иностранных дел Норова из Узбекистана. Хорошо, что вы приехали в Государственный департамент. Мы продолжаем диалог о стратегическом партнерстве, чему я очень рад. Диалог пройдет завтра. Но это очень хорошая и важная возможность для нас двоих обменяться мыслями о многих проблемах, с которыми мы сталкиваемся вместе.

Я, как всегда, подтверждаю приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости и территориальной целостности Узбекистана. Я действительно хочу поаплодировать Узбекистану за достижение соглашения о демаркации границы с Кыргызстаном. Я думаю, что это посылает мощный сигнал многим в регионе и за его пределами о важности возможностей дипломатии для решения этих проблем. И я также ценю ту работу, которая ведется по реформам, в том числе по свободе вероисповедания, по принудительному труду — и, конечно, нам есть что обсудить, в том числе и по Афганистану.

Как хорошо, Владимир, что вы здесь.

Норов: Что ж, спасибо. Добрый день всем. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, госсекретарь Блинкен, за теплый прием нашей делегации в Государственном департаменте. В этом году Узбекистан и США отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 20-летие нашего стратегического партнерства.

За прошедшие годы наше сотрудничество значительно выросло во всех сферах нашего двустороннего и регионального сотрудничества в рамках C5+1. Мы высоко оцениваем постоянную поддержку администрации Соединенных Штатов программы реформ президента Узбекистана, направленных на обеспечение надлежащего управления; верховенство закона; права человека; а также поддержание мира и продвижение устойчивого развития в Центральной Азии.

Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашей продуктивной дискуссии сегодня и диалога о стратегическом партнерстве завтра по поводу наших общих приоритетов для расширения двусторонних отношений в сферах торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и наращивания человеческого потенциала. Спасибо.

Блинкен: Большое спасибо. Спасибо всем.

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