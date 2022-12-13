Индия стремится сотрудничать с режимом талибов для решения гуманитарного кризиса, - экс-глава афганской разведки

CentralAsia (CA) - На фоне мрачной ситуации в раздираемом войной Афганистане бывший начальник разведки считает, что Индия готова сотрудничать с талибами, чтобы восстановить нормальную жизнь в стране, погрязшей в долгах, пишет Indiatv News.

В интервью Khaama Press высокопоставленный офицер разведки Рахматулла Набиль сказал, что Нью-Дели всегда отдает приоритет своим интересам и не принимает чью-либо сторону, в отличие от других стран. Он выразил мнение, что Индия всегда воздерживалась от принятия какой-либо стороны с политическими заинтересованными сторонами и всегда придерживалась своего невмешательства в политику внутренних дел.

Выступая в кулуарах конференции антиталибских афганских лидеров с представителями США и Европейского союза, бывший глава разведки заявил, что Нью-Дели проявляет интерес к взаимодействию с нынешним режимом талибов, и добавил, что это взаимодействие будет способствовать экономическому росту, раздираемой войной нации. Кроме того, он выразил мнение, что взаимодействие Нью-Дели с действующим режимом еще больше укрепит замороженные проекты развития в стране.

Однако он предупредил Индию, чтобы она смотрела на «Талибан» с высоты птичьего полета, и добавил, что «они не изменились». Кроме того, он заявил, что террористические группы, нацеленные на Индию, такие как «Джаиш-и-Мохаммад» и «Лашкар-и-Тайба», переместили свои базы в Афганистан. Эти группы ранее базировались в соседней с Индией стране, которая помогла перенести свою базу в Афганистан, добавил Набиль.

Набиль предупредил, что, хотя взаимодействие с талибами было необходимо для Индии в ее «собственных интересах», Нью-Дели также должен держать открытыми каналы связи с бывшими лидерами Афганистана, даже если они сейчас не у власти. Далее он добавил: «Сейчас мы не в состоянии давать советы Индии, и они лучше знают свои национальные интересы. Но они не должны жить в иллюзиях, что талибы изменились».

Стоит отметить, что с тех пор, как талибы захватили страну после драматической эскалации войны в прошлом году, страна погрузилась в серьезный гуманитарный кризис.

Несколько СМИ сообщили, что у людей нет надлежащего крова и еды, чтобы поселиться и прокормить свои семьи. Многочисленные сообщения СМИ также показали, как отцы продают своих детей, особенно дочерей, ради денег.

Однако Индия, независимо от политического развития страны, предпочла оказать стране гуманитарную помощь. Она не только выступила с продовольствием и медикаментами для помощи пострадавшим от COVID-19 людям, а позже и после разрушительного землетрясения.

Нью-Дели передал партии гуманитарной помощи Афганистану, в том числе 40 000 метрических тонн пшеницы; около 50 тонн медицинской помощи и 500 000 тонн вакцины от Covid-19; и около 28 тонн других материалов для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Усилия Индии по восстановлению Афганистана набрали обороты после того, как США за последние два десятилетия начали свою «войну с террором» в Афганистане, которая закончилась в прошлом году после того, как талибы пришли к власти в Кабуле.

Индия начала работать над различными строительными проектами в рамках своих усилий по восстановлению Афганистана. От образования до здравоохранения, строительства плотин и автомагистралей, Индия добилась больших успехов в Афганистане. Индия вложила около 3 миллиардов долларов в разоренную войной страну, пока талибы не взяли под свой контроль Афганистан в августе 2021 года. Среди них выделяются плотина Салма в провинции Герат на 290 миллионов долларов; здание парламента Афганистана стоимостью 90 миллионов долларов. Блок в здании парламента назван в честь бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи.