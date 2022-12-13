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На границе Индии и Китая произошли боестолкновения, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Несколько солдат армии Индии ранены в ходе столкновения с военными КНР в штате Аруначал-Прадеш 9 декабря. Об этом сообщает индийская газета The Hindu со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство ANI со ссылкой на источники, столкновение произошло в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш. Военные КНР, пишет агентство, вышли на линию фактического контроля, разделяющую страны, после чего их остановили индийские солдаты. По информации ANI, несколько военнослужащих обеих стран получили «легкие ранения». Позже стороны отступили от района. Отмечается, что командующие войсками обеих стран встретились и обсудили вопрос восстановления мира и спокойствия.

Китайская сторона никак не комментирует случившееся на границе.

Подобный инцидент между Китаем и Индией произошел в июне 2020 года. В результате погибли 20 индийских военнослужащих. В результате переговоров стороны приступили к взаимному отводу войск от линии границы.

Линия фактического контроля — демаркационная линии между двумя странами протяженностью более 4 тыс. км. Ее утвердили после пограничной войны Индии и Китая в 1962 году. Споры сторон по этому вопросу происходят регулярно, поскольку до сих пор нет общепризнанной границы этой территории.

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