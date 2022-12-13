Эрдоган объявил об открытии месторождения нефти на 12 млрд долларов

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Анкара нашла в районе горы Габар (провинция Ширнак на юго-востоке страны) нефтяное месторождение, содержащее 150 млн баррелей нефти. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров. По его словам, стоимость этой нефти составляет около $12 млрд.

«Турция обнаружила 150 млн баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар. Стоимость запасов составляет примерно $12 млрд»,— сказал президент.

Эрдоган заявил, что это месторождение одно из 10 крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году.

Президент Турции отметил, что качество нефти в этом регионе очень высокое; из четырёх местных скважин добывается 5 тысяч баррелей нефти в день.

Со слов Эрдогана, общий объём ежедневной добычи турецкой национальной нефтедобывающей компании Türkiye Petrolleri за пять лет вырос с 40 до 65 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель в Турции планируют увеличить до 100 тысяч баррелей. Эрдоган напомнил, что в 2021 году в стране было открыто 34 месторождения.