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В Казахстане за сутки выявили 155 случаев COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 155 новых случаев заражения коронавирусом. Новых случаев коронавирусной пневмонии не зафиксировано, как и летальных исходов в целом, сообщили в министерстве здравоохранения.

Сутками ранее число заболевших составило 148 человек.

На 13 декабря лечение от коронавирусной инфекции, по данным министерства, продолжают получать 1 847 человек, из которых 312 пациентов находятся в стационарах, на амбулаторном лечении – 1 535 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa, отметили в ведомстве.

Всего в стране подтверждено 1 398 965 случаев коронавирусной инфекции.

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Коронавирус в Казахстане
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